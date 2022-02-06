Пожар произошел на складе в подмосковном Дзержинске

На складе в подмосковном Дзержинске произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 6 февраля, сообщил ее источник в экстренных службах.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

Как уточнил собеседник «ВМ», площадь возгорания достигает двух тысяч квадратных метров.

Также 6 февраля стало известно, что на Ленинском проспекте загорелся котлован глубиной 15 метров. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась и достигла 300 квадратных метров. В МЧС заявили о локализации возгорания.

После пожар был окончательно потушен.