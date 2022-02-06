Бастрыкин отдал поручение после исчезновения экс-замминистра юстиции

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили в Москве-реке квадроцикл Ялунина. Об исчезновении Ялунина стало известно ранее 6 февраля. Сообщалось, что он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у него не было. Следы квадроцикла заканчивались в районе села Козино в 10 метрах от берега Москвы-реки. На водоеме обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства.