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1 час назад

СМИ: в Канаде на акции протеста автомобиль сбил четырех человек

Четыре человека пострадали после наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, которая проходит в Виннипеге (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Канаде
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел перед зданием законодательного собрания региона, где собрались митингующие. По словам очевидцев, белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.

Полиция оперативно задержала нарушителя. Мотивы его действий устанавливаются. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Во многих городах Канады в эти выходные проходят акции протеста против ограничений, введенных из-за пандемии. Самая крупная из них началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор.

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