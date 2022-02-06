Автомобиль въехал в толпу протестующих в Канаде

Четыре человека пострадали после наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений, которая проходит в Виннипеге (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

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Инцидент произошел перед зданием законодательного собрания региона, где собрались митингующие. По словам очевидцев, белый внедорожник въехал в толпу, сбил несколько человек, после чего на большой скорости покинул место происшествия.

Полиция оперативно задержала нарушителя. Мотивы его действий устанавливаются. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.