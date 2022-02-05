Россиянин захватил в рабство девушку из Нигерии

«Девушка по имени Осафамен из Нигерии в 2016 году приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут. По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов», — сообщается в instagram-аккаунте движения «Альтернатива».