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24 минуты назад

Заключенные устроили поджог в колонии под Саратовом

Заключенные саратовской колонии строгого режима для неоднократно судимых устроили пожар, сломали мебель и разбили окна,, протестуя против изъятия у них запрещенных предметов, пишет ТАСС со ссылкой на УФСИН России по Саратовской области.

Заключенные устроили поджог в колонии под Саратовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в исправительной колонии № 2 города Энгельса Саратовской области. Как рассказали в ведомстве, помещенные в штрафной изолятор осужденные, являющиеся злостными нарушителям порядка, демонстративно протестуя против изъятия запрещенных предметов, совершили "умышленное повреждение имущества учреждения". В частности, они сломали мебель, выбили окна и подожги спальные принадлежности.

В настоящее время колония работает в штатном режиме, размер материального ущерба устанавливается. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщается на странице УФСИН по Саратовской области в Instagram, 31 января дебош устроили четверо осужденных. Свои действия они мотивировали нежеланием выполнять требования администрации колонии. Все они уже были судимы и отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – убийства, грабежи, разбои, похищение людей, наркопреступления.

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