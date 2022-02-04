Заключенные устроили поджог в колонии под Саратовом

Заключенные саратовской колонии строгого режима для неоднократно судимых устроили пожар, сломали мебель и разбили окна,, протестуя против изъятия у них запрещенных предметов, пишет ТАСС со ссылкой на УФСИН России по Саратовской области.

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Инцидент произошел в исправительной колонии № 2 города Энгельса Саратовской области. Как рассказали в ведомстве, помещенные в штрафной изолятор осужденные, являющиеся злостными нарушителям порядка, демонстративно протестуя против изъятия запрещенных предметов, совершили "умышленное повреждение имущества учреждения". В частности, они сломали мебель, выбили окна и подожги спальные принадлежности.

В настоящее время колония работает в штатном режиме, размер материального ущерба устанавливается. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.