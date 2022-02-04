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1 час назад

В Петербурге по делу о смерти пациентов на трое суток задержали врача

Суд в Петербурге продлил на трое суток задержание заведующей отделением лучевой диагностики медцентра, семь пациентов которого умерли после обследования желудка с использованием некачественного бария, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге по делу о смерти пациентов задержали врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие просило об аресте, но защита подала ходатайство об отсрочке для сбора документов, подтверждающих возможность избрания обвиняемой более мягкой меры пресечения.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Елене Медведевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении. Уточняется, что избрание меры пресечения состоится в понедельник.

Свою вину доктор признала частично, указав, что закупкой препарата бария занималась не она, а специальный отдел медцентра. О задержании заведующей стало известно в пятницу днем. Тогда же в пресс-службе городского следственного управления сообщили, что количество умерших после обследований желудка в медцентре на улице Сикейроса увеличилось до семи человек (ранее было известно о трех летальных исходах и 23 пострадавших пациентах).

По версии следствия, в учреждении длительное время применялся промышленный химический препарат бария, не включенный в госреестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. По факту происшествия в конце января было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Первым в качестве подозреваемого был задержан и арестован главный врач медцентра Евгений Попов.

В настоящее время следователи установили также коммерческую структуру, которая поставила в учреждение злополучный препарат бария. У фирмы изъята необходимая документация, руководство и сотрудники были допрошены.

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