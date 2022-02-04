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1 час назад

Экс-участник «Дома-2» провел ночь с незнакомкой и лишился одежды

В Москве обокрали экс-участника «Дома-2», диджея Габриэля Диас-Альвареса. Мужчина провел ночь с незнакомкой и лишился одежды, сообщил Telegram-канал Shot.

Экс-участник «Дома-2» провел ночь с незнакомкой и лишился одежды
Фото: @gabriel_diaz_alvarez@gabriel_diaz_alvarez

По имеющимся данным, Диас-Альварес вышел в магазин среди ночи и познакомился с парнем и девушкой, которых сразу же пригласил к себе. У него дома они выпивали. В какой-то момент парень ушел, а девушка изъявила желание остаться до утра.

Чем пара занималась всю ночь не известно, но проснувшись утром хозяин квартиры обнаружил себя в одиночестве. Вскоре он заметил пропажу некоторых предметов своей одежды и ноутбука, принадлежащего его невесте.

Невеста вернулась домой под утро и, узнав о краже, обратилась в полицию. Воровку в скором времени задержали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее посадившего ребенка за руль экс-участника «Дома-2» наказали.

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