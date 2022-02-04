Тело Мисс Кузбасс-2010 найдено в Новой Москве

В новой Москве нашли тело «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, сообщает агентство «Москва». Тело обнаружили в лесополосе в ходе проведения следственных действий.

Фото: Mash Mash

Телеграм-канал 112 сообщает, что обвиняемый в убийстве супруги Александр Попов на месте дал показания и указал на место, где спрятал труп. По предварительной информации, тело не расчленено, как говорилось ранее.

11 января Попов заявил в полицию о пропаже Сапожковой — он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в Десну. Тело женщины в реке не нашли.

Позже Попов начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого.

Следователи выяснили, что 30-летняя Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Instagram от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Общую дочь мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам жены.