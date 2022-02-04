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48 минут назад

Тепловоз сошел с рельсов под Краснодаром

На участке железной дороги Комсомольская - Апшеронск с рельс сошел тепловоз. После этого локомотив перевернулся.

Тепловоз сошел с рельсов под Краснодаром
Фото: railwayaccident, ВКонтактеrailwayaccident, ВКонтакте

В результате аварии пострадали три человека - машинист, помощник машиниста и составитель поездов. Как сообщает сайт «Апшеронский рабочий». Все они были направлены в больницу. На место инцидента были направлены восстановительные поезда. Причины аварии выясняются.

Ранее в Пермском крае на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Уточняется, что вагоны были загружены углем, шесть из них опрокинулись.

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