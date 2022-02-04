Тепловоз сошел с рельсов под Краснодаром

На участке железной дороги Комсомольская - Апшеронск с рельс сошел тепловоз. После этого локомотив перевернулся.

Фото: railwayaccident, ВКонтакте railwayaccident, ВКонтакте

В результате аварии пострадали три человека - машинист, помощник машиниста и составитель поездов. Как сообщает сайт «Апшеронский рабочий». Все они были направлены в больницу. На место инцидента были направлены восстановительные поезда. Причины аварии выясняются.