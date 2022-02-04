Появилась новая версия исчезновения Мисс Кузбасс-2010

Родные и близкие бывшей «Мисс Кузбасс» Ксении Сапожковой, об убийстве которой ранее заявил ее муж, надеются увидеть девушку живой. Родственники и друзья не исключают, что мужчина мог просто спрятать супругу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: СОЦСЕТИ СОЦСЕТИ

11 января муж Ксении бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов заявил в полицию о пропаже модели. Он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в Десну. Тело женщины в реке не нашли.

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Позже Попов начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. Следователи выяснили, что 30-летняя Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Instagram от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Общую дочь мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам жены.

Одна из близких подруг пропавшей «Мисс Кузбасс» отметила, что пока не найдено тело, близкие и родные Ксении Сапожковой надеются, что она жива.

«Никто не видел Ксюшу мертвой. Мы до последнего будем надеяться, что она жива, - Ведь есть такой крохотный шанс? Вдруг этот урод ее просто где-то держит, прячет...», - заметила она.

При этом опрошенные газетой эксперты, бывшие сотрудники полиции, усомнились в том, что девушка будет найдена живой.

«Говорят, нет тела - нет дела, но это не всегда так. Слишком много подробностей об убийстве сообщил ее муж. Как расчленил, куда выбросил останки. Кроме того, есть ведь и подтверждение, что переписку с друзьями и родственниками жены вел именно он. Есть вещдоки. Есть оперативная информация», - констатировал ветеран Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.