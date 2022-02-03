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59 минут назад

«Снял скальп просто»: алабай напал на ребенка в Забайкалье

В Забайкалье собака породы алабай прокусила голову трехлетнему ребенку – мальчику наложили 48 швов.

«Снял скальп просто»: алабай напал на ребенка в Забайкалье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает издание Zab.ru, инцидент произошел в поселке Кокуй.

«На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов», - рассказали местные жители.

По их словам, собака была домашняя, житель поселка держит несколько алабаев и выпускает их свободно гулять по улицам.

Глава Сретенского района Сергей Закурдаев рассказал изданию ZabNews, что нападение произошло на придомовой территории, собака была на привязи.

«Насколько мне известно, мама с ребенком пошла кормить животных. Собака породы алабай большая была на цепи, видимо, бежала, ребенка зацепила, он упал. Собака кинулась на него, укусила», - сообщил Закурдаев.

Ребенка с рваными ранами головы доставили в реанимацию местной больницы. Собака также укусила мать мальчика, когда она бросилась спасать сына.

В Подмосковье собаки загрызли ребенка

По факту нападения собаки на ребенка Следственный комитет проводит проверку.

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