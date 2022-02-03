Девятилетний мальчик ударил ножом сожителя матери

Девятилетний мальчик ударил ножом пьяного сожителя своей матери, защищая ее от побоев. Как сообщает «МК», у мужчины задета почка, он находится в реанимации.

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По информации издания, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в квартире жилого дома на улице Твардовского. 35-летний монтажник выпивал в компании друзей после рабочего дня и вернулся домой лишь под утро, после чего устроил разборки с 46-летней сожительницей из ревности.

В результате конфликт быстро перерос в рукоприкладство. Мужчина сперва ударил сожительницу по лицу, а после повалил на пол и начал избивать ногами. На крики пришел девятилетний сын женщины, который попытался оттащить отчима, но безуспешно. Тогда ребенок схватил с кухни нож и ударил мужчину в область поясницы.