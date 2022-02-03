Московские коммунальщики устроили дрифт на снегоуборщиках

Сотрудники коммунальных служб Москвы устроили дрифт на снегоуборочных машинах. Видео с дрифтом опубликовала «Мослента».

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Издание отмечает, что двух коммунальщиков-дрифтеров заметили в одном из дворов Новой Москвы. Они по очереди демонстрировали друг другу трюки.

Ранее в центре Иркутска водители снегоуборочной техники устроили дрифт на тракторах. Это попало на видео, после чего директор коммунального предприятия оштрафовал водителей за использование снегоуборщиков не по назначению и уволил начальника автоколонны.