Потолок рухнул на голову пенсионерке в Подмосковье

В многоэтажке в подмосковном Долгопрудном кусок потолка обрушился на голову пожилой женщине. При этом сотрудники управляющей компании сфотографировали разрушения и уехали, не став их устранять, пишет РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам жильцов дома, они неоднократно жаловались на протекающую крышу и то, что с потолка в квартире капает вода. Но реакции на жалобы не было, пока в воскресенье не произошло обрушение.

«У нас произошло обрушение на пожилого человека, который находился в этой комнате. Рухнул потолок. Я поехала в УК, и только тогда они подумали, что нам нужна помощь», - пояснила изданию жительница квартиры Анжелика.

По ее словам, после того, как часть потолка рухнула, приехала представитель компании все сфотографировала и уехала. Аналогичным образом поступила и аварийная служба.

«Ничего не двигается, никто ничего не устранил, с потолка капает, теперь уже с другой точки. Никто не почистил. Никто ничего не сделал», - пожаловалась Анжелика.

В местной администрации жителей дома попросили подождать неделю.