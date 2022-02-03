Потолок рухнул на голову пенсионерке в Подмосковье

В многоэтажке в подмосковном Долгопрудном кусок потолка обрушился на голову пожилой женщине. При этом сотрудники управляющей компании сфотографировали разрушения и уехали, не став их устранять, пишет РЕН ТВ.
По словам жильцов дома, они неоднократно жаловались на протекающую крышу и то, что с потолка в квартире капает вода. Но реакции на жалобы не было, пока в воскресенье не произошло обрушение.
«У нас произошло обрушение на пожилого человека, который находился в этой комнате. Рухнул потолок. Я поехала в УК, и только тогда они подумали, что нам нужна помощь», - пояснила изданию жительница квартиры Анжелика.
По ее словам, после того, как часть потолка рухнула, приехала представитель компании все сфотографировала и уехала. Аналогичным образом поступила и аварийная служба.
«Ничего не двигается, никто ничего не устранил, с потолка капает, теперь уже с другой точки. Никто не почистил. Никто ничего не сделал», - пожаловалась Анжелика.
В местной администрации жителей дома попросили подождать неделю.
Ранее обрушился потолок в инфекционном центре в селе Зубове в Башкортостане. В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии подтвердили факт инцидента, объяснив его тем, что рабочий, который проверял готовность систем вентиляции в инфекционном центре в рамках подготовки коммуникаций к зиме, оступился и повредил конструкции потолка.