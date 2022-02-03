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49 минут назад

Последствия подтопления на Кубани сняли на видео

В Славянском, Северском и Красноармейском районах Кубани ввели режим ЧС из-за наводнений. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались снятое местными жителями видео.

«Со стороны фасада тоже вид из окна: все — вода. Вот она, наша дверь, она вся в воде, все здесь вода», – комментирует случившееся женский голос за кадром.

Резкое потепление и дожди стали причиной подтопления нескольких районах Краснодарского края. Также затопило федеральную автодорогу, которая связывает Краснодар и Новороссийск.

«В Славянском, Северском и Красноармейском районах введен режим ЧС из-за подтоплений В Славянском районе подтопило 735 придворовых территорий в 9 населенных пунктах: Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевская, Петровская и Черноерковская, поселках Совхозный и Целинный, хуторах Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский. В том числе, в 279 домовладений зашла вода», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

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