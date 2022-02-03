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25 минут назад

Новое дело против Навального поступило в суд

Лефортовским судом Москвы зарегистрировано новое уголовное дело против Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

Новое дело против Навального поступило в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», - пояснили в пресс-службе.

По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»*. Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей ему приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовное дело о клевете было возбуждено из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко высказался в пользу изменений в Конституцию РФ. Решением суда Навальный был признан виновным и оштрафован на 850 тыс. рублей.

Брат Навального объявлен в розыск

В данный момент Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

Зимой прошлого года в центре Москвы и Петербурга прошли незаконные акции поддержку арестованного Алексея Навального. Их участники дрались с ОМОНом, избили сотрудника ДПС, а также гражданина, не согласного с позицией манифестантов. Также в Москве протестующие разгромили служебный автомобиль силовиков и травмировали водителя. Из-за полученных травм тот лишился глаза.

*Организация-иноагент, признана в России экстремистской и запрещена

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