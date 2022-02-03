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9 минут назад

Москвичи 10 лет прожили рядом с мумией пенсионерки

Коммунальная авария помогла обнаружить тело пенсионерки, пролежавшее в квартире десять лет. При этом соседи даже не знали о том, что пожилая женщина умерла, пишет «Московский комсомолец».

Москвичи 10 лет прожили рядом с мумией пенсионерки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, жильцы одного из домов на Мичуринском проспекте обратились к коммунальщикам с жалобой на то, что их квартиру затопило, а соседи сверху двери не открывают. В итоге 1 февраля квартира была вскрыта в присутствии участкового. Выяснилось, что там прорвало стояк батареи отопления.

При этом на кровати в комнате лежал мумифицированный труп хозяйки жилья, 1956 года рождения. Рядом на стуле стоял пакет сока, благодаря которому удалось примерно установить дату смерти москвички. Сок был произведен в сентябре 2012 года.

В почтовом ящике были обнаружены неоплаченные квитанции за коммунальные услуги. Однако, по словам соседей, тлетворного запаха все эти годы они не чувствовали, а отсутствия пенсионерки даже не заметили.

Ранее в одной из московских квартир были обнаружены тела двух пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери. Предположительно, тела женщин пролежали дома около двух недель. При этом в квартире были открыты форточки и газовая конфорка.

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