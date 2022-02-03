Поезд сошел с рельсов на юго-востоке Москвы

Товарный поезд сошел с рельсов в столичном районе Люблино. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на Иловайской улице, строение 16. В результате два человека пострадали.

27 января поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживались из-за травмирования ребенка на путях. Примерно в 18:30 на остановочном пункте «Красногорская» Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.