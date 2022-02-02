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1 час назад

В Москве задержали искавшего водку вора в законе Леху Маймыша

На востоке Москвы правоохранители задержали искавшего водку казахстанского вора в законе Айткали Маймушева, известного в криминальных кругах как Леха Маймыш Семипалатинский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

В Москве задержали искавшего водку вора в законе Леху Маймыша
Фото: МослентаМослента

По данным источника, 63-летний криминальный авторитет вышел искать водку в лобби гостиницы «Измайлово Альфа». После задержания при досмотре у него нашли наркотик метадон.

Уточняется, что Маймыш прилетел с Горного Алтая, где был задержан местными сотрудниками правоохранительных органов и выдворен за пределы региона. Теперь криминальному авторитету грозит первый реальный срок в России.

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Также в сообщении говорится, что из трех действующих казахстанских воров в законе Маймушев старший по возрасту. Однако воровской титул он получил годом позже, чем Серик Джаманаев (Башка), который в настоящее время отбывает в Казахстане 19-летний срок.

Ранее, в ноябре прошлого года, стало известно, что после 28 лет поисков в подмосковной Павловской Слободе поймали вора в законе Мамуку Шубитидзе, известного в криминальных кругах как Турикела, или Мамука Кахетинский.

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