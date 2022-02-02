В смерти «Мисс Кузбасс-2010» обнаружили странное совпадение

Знакомые погибшей бывшей «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой обнаружили пересечения в жизни девушки с трагической судьбой другой модели из того же Новокузнецка. Об этом сообщает KP.ru.

Отмечается, что в 2010 году, когда Ксения Попова (тогда еще Сапожкова) выиграла региональный отбор к конкурсу «Мисс Россия», о ней много писали в местной кемеровской прессе, поскольку девушку ожидал национальный финал.

«Тогда Ксюше ставили в пример Анну Литвинову, которая училась в том же новокузнецком лицее №11, на несколько классов старше», - рассказали знакомые семьи Сапожковых.

Литвинова же завоевала титул «Мисс Кузбасс» в 2003 году. Через несколько лет выиграла конкурс «Мисс Вселенная - Россия», а затем, уже на мировом финале в Лос-Анджелесе, вошла в ТОП-20 самых красивых девушек планеты. После такого успеха Анна переехала жить из Новокузнецка в Москву и начала заниматься модельным бизнесом. Позднее девушка стала работать дизайнером интерьеров. Однако в какой-то момент у нее обнаружили меланому - злокачественную опухоль кожи. Друзья отправили Анну Литвинову на лечение в Германию. Однако врачам спасти ее не удалось — участница конкурсов красоты скончалась в немецкой клинике в возрасте 31 года.

После трагической гибели Ксении Поповой некоторые и увидели странные пересечения в судьбах двух моделей-землячек. Как сообщается, обе девушки учились в одном лицее, жили на соседних улицах, выиграли конкурс красоты «Мисс Кузбасс». Затем обеим предстоял переезд в Москву. Даже из жизни они ушли примерно в одном возрасте. Анне Литвиновой был 31 год, а Ксению Попову убили за три дня до ее 30-летия.