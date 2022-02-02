У причала порта Зарубино в Приморье затонуло рыболовное судно «Акванавт». В результате ЧП погиб один человек, еще 14 эвакуировали. Трагические кадры затопления появились в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».
На записи видно, как вода заливает палубу накрененного «Акванавта», а экипаж начинает эвакуацию.
«Трюм закрывайте, вылазьте», – слышатся крики людей.
По данным Приморской транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива.По факту случившегося возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее гибель человека.