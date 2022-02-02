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1 час назад

Момент затопления рыболовного судна в Приморье сняли на видео

У причала порта Зарубино в Приморье затонуло рыболовное судно «Акванавт». В результате ЧП погиб один человек, еще 14 эвакуировали. Трагические кадры затопления появились в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

На записи видно, как вода заливает палубу накрененного «Акванавта», а экипаж начинает эвакуацию.

«Трюм закрывайте, вылазьте», – слышатся крики людей.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива.По факту случившегося возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее гибель человека.

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