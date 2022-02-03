В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
16 минут назад

Разведенная пара россиян убила одолжившего им деньги инвалида

В Башкирии экс-супруги убили инвалида, чтобы не отдавать ему долг в 30 тысяч рублей. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-супруги убили одолжившего им деньги инвалида
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, 27-летняя женщина была должна 38-летнему бывшему сожителю-инвалиду 30 тысяч рублей. Чтобы не возвращать долг, она подговорила экс-супруга совершить убийство. В ночь на 26 марта сообщники пришли к дому потерпевшего и женщина сказала, что хочет отдать ему долг.

Когда инвалид открыл дверь, обвиняемый напал на него и зарезал. При этом потерпевший плохо передвигался и не мог оказать убийцам никакого сопротивления. Из дома жертвы они похитили ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, с которой потом сняли более 33 тысяч рублей.

На след фигурантов дела сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти по горячим следам. Исполнитель преступления пытался выгородить свою экс-супругу, но впоследствии ее роль в случившемся была установлена. Сообщников обвинили по статьям 105 («Убийство») и 158 («Кража») УК РФ. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Москвичи 10 лет прожили рядом с мумией пенсионерки

Ранее 3 февраля сообщалось, что в поселке Луч (Татарстан) мужчина зарезал двух собутыльников, после чего уложил их тела на кровать и лег с ними спать.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители