14-летний сын известного ресторатора трагически погиб в Москве

Сын ресторатора Дмитрия Шустова погиб в результате несчастного случая, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
14-летний школьник упал с крыши дома во 2-м Волконском переулке. От полученных травм юноша скончался на месте.
Отец погибшего – известный ресторатор Дмитрий Шустов, коммерческий директор столичного ресторана Mi Piace. После развода Шустов жил отдельно от семьи.
По предварительной информации, смерть подростка произошла в результате несчастного случая. Шустов-младший увлекался паркуром и руфингом. Юноша и его одноклассники периодически публиковали в соцсетях фотографии, сделанные на крыше дома во 2-м Волконском переулке, а также обсуждали локации для будущих фото.
Полиция проводит проверку в связи с гибелью подростка. Устанавливаются причины трагедии и лица, которые могли быть рядом с мальчиком во время падения с высоты.