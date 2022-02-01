В Подмосковье мужчина зарезал жену из-за измены

В подмосковных Химках 31-летний мужчина зарезал жену из-за измены. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

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По данным источника, молодой человек подозревал супругу в неверности и перед работой решил оставить диктофон в спальне возле кровати. Вернувшись с работы, он проверил записывающее устройство, и его догадки подтвердились — жена была с другим мужчиной.

После того как молодой человек обо всем узнал, он схватил нож и нанес изменнице смертельные раны. расправившись с женой, он отправился в ближайший бар, положил нож на стол и стал дожидаться сотрудников полиции.

Сообщается, что мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.