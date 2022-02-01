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1 час назад

ДТП с участием трех машин в Петербурге попало на видео

После столкновения трех автомобилей в Кировском районе Петербурга утром 1 февраля один из них оказался в автобусной остановке. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На проспекте Стачек, напротив дома 41, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Юрий. В результате одна из попавших под удар машин — Renault — тоже вылетела на встречку, а затем выскочила на тротуар и врезалась в остановочный павильон. «Лансер» же, как ни в чем не бывало, вернулся в свою полосу.

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