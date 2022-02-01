ДТП с участием трех машин в Петербурге попало на видео

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На проспекте Стачек, напротив дома 41, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Юрий. В результате одна из попавших под удар машин — Renault — тоже вылетела на встречку, а затем выскочила на тротуар и врезалась в остановочный павильон. «Лансер» же, как ни в чем не бывало, вернулся в свою полосу.