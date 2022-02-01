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43 минуты назад

В Москве изнасиловали студентку после ее решения стать проституткой

16-летняя москвичка из религиозной протестантской семьи решила стать проституткой и была изнасилована. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Москвичку изнасиловали после ее решения стать проституткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, девушка росла в многодетной семье с братом и двумя сестрами. Со слов подростка, родители наказывали ее за общение с мальчиками и прослушивание нехристианской музыки.

Студентка приняла решение заработать собственные деньги. Она нашла в Telegram группу с потенциальными клиентами проституток и написала одному из них. В результате девушка встретилась с мужчиной в отеле, но в последний момент передумала и захотела уйти. Однако на отказ молодой человек отреагировал агрессивно: он напал на несовершеннолетнюю и изнасиловал ее.

После случившегося девушка попала в больницу, где ей диагностировали травмы и ссадины, а ее родители подали заявление в правоохранительные органы. На данный момент подозреваемый находится в уголовном розыске.

Ранее в Москве изнасиловали самую красивую студентку белорусского университета.

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