Борис Шпигель экстренно госпитализирован из СИЗО

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализирован в кардиологический центр имени Чазова из СИЗО «Матросская тишина». Об этом Business FM сообщила его адвокат Виктория Бурковская.

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«Шпигеля увезли в экстренную кардиохирургию Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии) Министерства здравоохранения Российской Федерации», — сказала она, отметив, что данная информация получена защитой от врачей больницы СИЗО «Матросская тишина».

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк», экс-продюсер и бывший тесть певца Николая Баскова Борис Шпигель был заключен в СИЗО 23 марта 2021 года по обвинению в даче взяток (ст. 290 УК РФ) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву на сумму более 31 млн рублей. Свою вину он отрицает. По делу вместе ним проходят еще пять человек, в том числе Иван Белозерцев. Они арестованы.

Ранее защита неоднократно заявляла о серьезных проблемах со здоровьем обвиняемого, который, по словам адвокатов, практически все время после ареста проводил в тюремной больнице «Матросской тишины» из-за проблем с сердцем, сосудами, дыханием и другими.

В середине октября 2020 года защита в связи с критическим ухудшением состояния здоровья Бориса Шпигеля обращалась в Басманный суд Москвы с ходатайством об освобождении обвиняемого под залог в 2 млн рублей. Однако оно было возвращено защите.

Позже стало известно, что повторное медосвидетельствование не нашло у Бориса Шпигеля заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. К такому выводу пришли врачи городской клинической больницы № 20 имени Ерамишанцева.