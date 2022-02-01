На Украине начались обыски у бывшего руководства «Нафтогаза»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего руководства национальной компании «Нафтогаз», в офисе «Укртрансгаза» и у руководителей ряда частных предприятий. Следственные действия связаны с незаконным отчуждением в 2020 году газа на сумму около 2,2 млрд гривен ($76 млн), сообщается на сайте ведомства.

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС Джавахадзе Зураб/ТАСС

В ГБР пояснили, что следствие проверяет информацию о правомерности возврата «Нафтогазом» Украины долга коммерческим структурам, который образовался больше 20 лет назад.

Руководство «Нафтогаза» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами, не имея на то полномочий и оснований. Учитывая решение руководства госкомпании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 млн куб. м газа.

Наряду с этим было установлено, что бывший руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного совета госкомпании.