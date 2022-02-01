В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
38 минут назад

Коммунальщики сбивали сосульки при помощи ружья

Житель Нижнего Новгорода заметил под окнами своего дома на улице Робеспьера необычную картину - мужчина с ружьем целился в здание. По факту стрельбы проводят проверку нижегородские полицейские, сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Коммунальщики сбивали сосульки при помощи ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, судя по кадрам, распространенным Telegram-каналами целился Нижегородский стрелок из-за машины чуть ли не в окна многоэтажки, а за процессом следил сотрудник коммунальных служб.

Как предположили местные жители, таким необычным образом в Нижнем Новгороде решили бороться с наледью на крышах, а именно - сбивать сосульки. Данная версия в настоящее время проверяется.

Отмечается, что мужчину ищут. По непроверенным данным некоторых источников, он также является сотрудником коммунальной компании.

Ранее администрация Волгограда начала проверку по факту падения сосульки на человека. Происшествие случилось вечером 29 января во дворе дома по улице Мира, 20.

Как рассказали очевидцы, огромная глыба льда упала с крыши и сбила с ног женщину. Пострадавшую оперативно отвезли в больницу случайные свидетели этого инцидента.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители