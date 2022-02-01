Коммунальщики сбивали сосульки при помощи ружья

Житель Нижнего Новгорода заметил под окнами своего дома на улице Робеспьера необычную картину - мужчина с ружьем целился в здание. По факту стрельбы проводят проверку нижегородские полицейские, сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

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При этом, судя по кадрам, распространенным Telegram-каналами целился Нижегородский стрелок из-за машины чуть ли не в окна многоэтажки, а за процессом следил сотрудник коммунальных служб.

Как предположили местные жители, таким необычным образом в Нижнем Новгороде решили бороться с наледью на крышах, а именно - сбивать сосульки. Данная версия в настоящее время проверяется.

Отмечается, что мужчину ищут. По непроверенным данным некоторых источников, он также является сотрудником коммунальной компании.

Ранее администрация Волгограда начала проверку по факту падения сосульки на человека. Происшествие случилось вечером 29 января во дворе дома по улице Мира, 20.