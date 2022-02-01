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13 минут назад

В российском городе годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

В Перми годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа и остался цел благодаря сугробу. Об этом сообщается на сайте новостного портала «59.ru».

Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил
Фото: ТАССТАСС

Все произошло 31 января в многоэтажке на шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. В это время в квартире находилась мать мальчика. Россиянка занималась домашними делами.

Очевидцы позже рассказали, что мальчик приземлился в сугроб. По всей вероятности, это и смягчило падение. В региональном Минздраве пояснили, что ребенок в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее на Загорьевской улице в Москве 14-летняя школьница выпала из окна 22-го этажа и выжила, сейчас за ней наблюдают врачи. Предполагается, что девочка пыталась перелезть через балкон, ее придерживала одноклассница, которой не хватило сил.

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