Годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

В Перми годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа и остался цел благодаря сугробу. Об этом сообщается на сайте новостного портала «59.ru».

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Все произошло 31 января в многоэтажке на шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что ребенок забрался на подоконник, открыл окно и выпал из него. В это время в квартире находилась мать мальчика. Россиянка занималась домашними делами.

Очевидцы позже рассказали, что мальчик приземлился в сугроб. По всей вероятности, это и смягчило падение. В региональном Минздраве пояснили, что ребенок в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь.