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1 час назад

На Рублевке задержали вора в законе

В Москве задержали вора в законе из Екатеринбурга Георгия Акоева, также известного как Гия Свердловский. Как сообщает «Прайм Крайм», операция проводилась ради «профилактики».

На Рублевке задержали вора в законе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, авторитета задержали в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе в Подмосковье. Отмечается, что операция носила лишь «сугубо профилактический характер». При этом на вопрос следователя о том, считает ли Свердловский себя вором в законе, тот ответил отрицательно .

Как отмечает издание, уроженец Тбилиси стал «верховодить» в Екатеринбурге благодаря родству с другим криминальным авторитетом, Дедом Хасаном. Своего родственника он наделил «воровскими полномочиями» в 2008-м году.

Напомним, что в январе Томский областной суд по ходатайству прокуратуры арестовал на три месяца Николая Кузьмичева, также известного как Коля Томский. Он стал фигурантом первого в России уголовного дела о «ворах в законе», после того как соответствующее положение УК было введено в действие в апреле 2019 года.

В 2021 году его оправдали присяжные, прокуратура оспорила оправдательный приговор, в декабре этот приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.

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