Москвичка отсудила у магазина 17,5 тыс. рублей за просроченный кокос

Москвичка отсудила 17,5 тыс. рублей компенсации за купленные в сети магазинов "Перекресток" просроченные продукты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Мосгорсуда. В пресс-службе суда уточнили, что женщина купила в магазине детское питание, сырок, масло и кокос.

Придя домой, она обнаружила, что все продукты испорчены - срок годности сырка закончился за четыре дня до момента покупки, а кокос был просрочен больше, чем на месяц. Пострадавшая обратилась в магазин, где ей вернули деньги за купленные товары, но отказались выплачивать дополнительную компенсацию.

После этого женщина обратилась в суд. Суд обязал магазин выплатить женщине пять тысяч рублей компенсации морального вреда, также оштрафовал магазин на 2,5 тыс. рублей за отказ добровольной компенсации, и еще 10 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на юриста. Кроме того, магазин обязан оплатить госпошлину. Представитель магазина оспорил решение, но оно было оставлено судом без изменения.

Ранее стало известно, что москвичка отсудила у "Яндекс.Такси" 3,4 млн руб. за травмы в ДТП в 2016 году. После операций и реабилитаций вернуть прежнюю работоспособность плеча женщина не смогла.