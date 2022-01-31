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1 час назад

Задержан поджигатель квартиры в Чертаново

Полиция задержала предполагаемого поджигателя квартиры в московском районе Чертаново, сообщает РЕН ТВ.

Задержан поджигатель квартиры в Чертаново
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, пожар в жилом доме на Дорожной улице устроил 43-летний Сергей Германов. Он угрожал своей сожительнице по телефону поджечь квартиру, если она вовремя не вернется домой, а затем перешел от слов к действиям.

Германова задержали, сейчас его опрашивают следователи. Ранее подозреваемый уже был судим.

В трехкомнатной квартире, кроме Германова, проживали двое студентов – арендаторов. В тот вечер к ним в гости пришли друзья – девушка и молодой человек. Когда начался пожар, гость выбежал в коридор, другим студентам пришлось спасаться через окно.

Юноши выбрались из огня и вытащили свою подругу с помощью соседа снизу, который открыл окно и подстраховал их во время спуска.

Пожар в доме на Дорожной улице произошел 29 января. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из пожара были спасены 12 человек, в том числе ребенок. Три человека пострадали, двое из них попали в реанимацию.

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