Задержан поджигатель квартиры в Чертаново

Полиция задержала предполагаемого поджигателя квартиры в московском районе Чертаново, сообщает РЕН ТВ.

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По версии следствия, пожар в жилом доме на Дорожной улице устроил 43-летний Сергей Германов. Он угрожал своей сожительнице по телефону поджечь квартиру, если она вовремя не вернется домой, а затем перешел от слов к действиям.

Германова задержали, сейчас его опрашивают следователи. Ранее подозреваемый уже был судим.

В трехкомнатной квартире, кроме Германова, проживали двое студентов – арендаторов. В тот вечер к ним в гости пришли друзья – девушка и молодой человек. Когда начался пожар, гость выбежал в коридор, другим студентам пришлось спасаться через окно.

Юноши выбрались из огня и вытащили свою подругу с помощью соседа снизу, который открыл окно и подстраховал их во время спуска.