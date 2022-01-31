Пятилетний ребенок упал с 18 этажа в Москве

Пятилетний ребенок погиб после падения с высоты 18 этажа на востоке Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Произошло падение мальчика с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на улице Лухмановская», - сказал источник.
По его словам, мальчик в возрасте около пяти лет погиб, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на Загорьевской улице в Москве девочка-подросток 2007 года рождения выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива. Ее доставили в Филатовскую больницу.