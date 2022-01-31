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6 минут назад

Пятилетний ребенок упал с высоты 18 этажа в Москве

Пятилетний ребенок погиб после падения с высоты 18 этажа на востоке Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Пятилетний ребенок упал с 18 этажа в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Произошло падение мальчика с 18-го этажа 24-этажного жилого дома на улице Лухмановская», - сказал источник.

По его словам, мальчик в возрасте около пяти лет погиб, обстоятельства происшествия выясняются.

В Москве восьмиклассница упала с 22-го этажа и выжила

Ранее на Загорьевской улице в Москве девочка-подросток 2007 года рождения выпала с балкона 22-го этажа и осталась жива. Ее доставили в Филатовскую больницу.

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