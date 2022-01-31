Подозреваемого в убийстве «Мисс Кузбасс» арестовали

Суд арестовал мужа обладательницы титула «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой Александра Попова по подозрению в ее убийстве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда столицы.

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«Щербинским районным судом Москвы 28 января 2022 года заключен под стражу Александр Попов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, на срок до 25 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

11 января Попов заявил в полицию о пропаже Сапожковой — он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в Десну. Тело женщины в реке не нашли.

Позже Попов начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого.