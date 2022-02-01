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37 минут назад

В ИКАО заявили о "пробелах" в данных Минска об инциденте с самолетом Ryanair

Ряд членов международной организации гражданской авиации (ИКАО) в своем заявлении выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией по поводу рейса Ryanair, на котором находился Роман Протасевич.

ИКАО заявила о пробелах в данных Минска о самолете Ryanair
Фото: ReutersReuters

31 января государства - члены Совета ИКАО рассмотрели отчет Секретариата ИКАО о расследовании событий, связанных с отклонением рейса Ryanair от 23 мая прошлого года. В обсуждениях также приняли участие официальные представители государств, не входящих в Совет, которые "проявляют особый интерес к разбирательству", а именно Белоруссии, Литвы, Польши и Ирландии.

"Совет выразил озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией, и несоответствий, содержащихся в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий, и подчеркнул, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 была заведомо ложной", - следует из заявления.

В организации не уточнили, какие именно государства выразили обеспокоенность нестыковками. 23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами.

Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. 18 января ИКАО сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по "намеренно ложной" информации о минировании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал инцидент спланированной провокацией для "удушения" республики.

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