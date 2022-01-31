В Москве убили Мисс Кузбасс-2010

В Москве убили Ксению Сапожкову, победительницу конкурса «Мисс Кузбасс-2010». Как сообщает Telegram-канал «112», в убийстве обвиняется ее муж, 36-летний Александр Попов, который сперва признался, что расчленил тело и утопил его в реке, а после начал отрицать вину.

11 января мужчина заявил в полицию о пропаже супруги — он рассказал, что она улетела в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил супругу, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну.

Работавшие на месте водолазы ничего не нашли. После Попов начал отрицать вину и воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого.

Следователи выяснили, что 30-летняя Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а посты в Instagram от ее имени публиковал муж. Он же отвечал на сообщения друзьям и родственникам супруги. Общую дочь мужчина отправил в Новокузнецк к родственникам жены.