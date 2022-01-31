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1 час назад

Раскрыта причина стрельбы в войсковой части Подмосковья

Причиной стрельбы в комнате вооружения войсковой части ПВО, в результате которой погиб солдат-срочник, стал несчастный случай. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

Сегодня в деревне Троице-Сельцо, в комнате вооружения войсковой части ПВО, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы. В результате чего тот погиб.

По данным источника, причиной стрельбы стал несчастный случай.

По информации Telegram-канала SHOT, солдат-срочник был убит, когда ожидал отъезда из казармы в госпиталь, так как в последнее время из-за боли в ухе начал плохо слышать.

«Выстреливший из пистолета старший прапорщик служит в этой части уже больше 10 лет. Коллеги отзываются о нем положительно. Говорят, он всегда заступался за солдат», - утверждает канал.

25 октября 2019 года в воинской части в Забайкалье солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия солдат-срочник объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства». Адвокаты настаивают на том, что над ним издевались и вымогали деньги.

Присяжные признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство и заслуживающим снисхождения. Это избавило его от пожизненного лишения свободы. Суд приговорил Шамсутдинова к 24,6 годам тюрьмы.

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