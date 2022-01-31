"Подарками" для темнокожих студентов в виде бананов заинтересовались в СК

Следственный комитет начал проверку после публикации, на которой темнокожим студентам на территории одного из московских вузов дарили бананы, сообщает издание "Подъем".

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По информации источника, ролик снят на территории НИУ "Московский государственный строительный университет" (НИУ МГСУ). На видеоролике неизвестные пристают к прохожим и раздают им бананы. Также они оскорбляют темнокожих и швыряют в них снежные комья.

Администрация учебного заведения расследует инцидент, сообщил пресс-секретарь НИУ МГСУ Алексей Куликов. Он подчеркнул, что никакого "межнационального напряжения" между студентами вуза нет.

"Многолетняя практика международного сотрудничества НИУ МГСУ и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают отсутствие межнационального напряжения в нашем вузе", - отметил он.

Ранее "Газета.Ru" писала, что во время матча Украинской хоккейной лиги хоккеист показал жестом темнокожему сопернику, что почистил и съел банан. За этот поступок украинского хоккеиста удалили с площадки.