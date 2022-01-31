Мисс США нашли мертвой на улице Нью-Йорка

«Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла», – говорится в заявлении семьи Крист, которое приводит издание.