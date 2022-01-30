Российский стример избил мать и бабушку в прямом эфире

Полиция Волгограда начала проверку в отношении треш-стримера Павла Прокудина. Тиктокер избил в прямом эфире своих бабушку и мать за то, что они сделали ему замечание из-за слишком громкой музыки. Об этом пишет Life.ru.

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Блогер без малейшей жалости набросился на мать, а затем на бабушку, которая попыталась за нее заступиться. Женщины не смогли справиться с молодым человеком. Они кричали, звали на помощь. Мать угрожала вызвать полицию.

Избиение женщин в прямом эфире заметила пользовательница сети из Москвы и обратилась в полицию. Напомним, что ранее сотрудники проверяли другой стрим Прокудина. В нем он был в невменяемом состоянии, ругался. Слышались женские крики.