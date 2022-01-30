В Ленобласти найден мертвым топ-менеджер «Газпром инвеста»

Труп руководителя транспортной службы «Газпром инвеста» Леонида Шульмана обнаружен в трехэтажном особняке в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

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Тело погибшего обнаружили в ванной комнате. Рядом с ним лежали нож и две предсмертные записки, пишут «Невские новости». В них он благодарил родных и близких, желал им жить счастливо.

Шульман также сообщил, что не желает быть обузой, и рассказал о невыносимых болях. Мучения мужчины были связаны с тем, по всей видимости, что некоторое время он сломал ногу и был вынужден носить используемый для сращивания костей аппарат Илизарова.

По данным 47news, у самоубийства могла быть и другая причина. В конце 2021 года служба безопасности «Газпром инвеста» проводила проверку транспортного блока из-за вопросов к стоимости ремонта автопарка.

Отмечается, что ранее Леонид Шульман не показывал признаков депрессии. В интервью корпоративному изданию Газпрома он так прокомментировал работу своего сектора: