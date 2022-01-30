В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
44 минуты назад

Появились подробности падения школьницы из окна высотки в Москве

У выпавшей из окна 22-го этажа во время вечеринки школьницы ранее был диагностирован депрессивный синдром. Об этом сообщает Life.ru.

Появились детали инцидента с падением школьницы с 22 этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, школьница пыталась перелезть через балкон. Ее страховала подруга, но в какой-то момент сил у помогавшей девочки не хватило, и восьмиклассница упала вниз. Кроме того, как сообщает РЕН ТВ, в организме девочки был обнаружен алкоголь.

Последствия могли быть печальными, если бы внизу не оказался глубокий сугроб, который своевременно не убрали коммунальщики.

В настоящее время девочка находится в больнице. У нее обнаружены не только множественные ссадины и ушибы, как писали ранее СМИ, но травма живота, сотрясение головного мозга. Также зафиксирована черепно-мозговая травма.

Врачи полагают, что спастись при падении с такой высоты невозможно. Как заявил «Пятому каналу» детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, эта история «крайне неправдоподобна».

«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда — смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно все… Был один случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид», — заявил Пятому каналу детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

Школьница упала с 22-го этажа в Москве и выжила

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета СЗГМУ Валентин Неверов думает, что ребенок спасся чудом.

«Тут надо изучать все: куда она упала, задевала ли при полете ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это все нужно смотреть в конкретном случае», - сообщил Пятому каналу ученый.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители