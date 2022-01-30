Появились детали инцидента с падением школьницы с 22 этажа

У выпавшей из окна 22-го этажа во время вечеринки школьницы ранее был диагностирован депрессивный синдром. Об этом сообщает Life.ru.

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По предварительным данным, школьница пыталась перелезть через балкон. Ее страховала подруга, но в какой-то момент сил у помогавшей девочки не хватило, и восьмиклассница упала вниз. Кроме того, как сообщает РЕН ТВ, в организме девочки был обнаружен алкоголь.

Последствия могли быть печальными, если бы внизу не оказался глубокий сугроб, который своевременно не убрали коммунальщики.

В настоящее время девочка находится в больнице. У нее обнаружены не только множественные ссадины и ушибы, как писали ранее СМИ, но травма живота, сотрясение головного мозга. Также зафиксирована черепно-мозговая травма.

Врачи полагают, что спастись при падении с такой высоты невозможно. Как заявил «Пятому каналу» детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, эта история «крайне неправдоподобна».

«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда — смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно все… Был один случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид», — заявил Пятому каналу детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета СЗГМУ Валентин Неверов думает, что ребенок спасся чудом.