Добровольная вакцинация подростков от коронавируса началась в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге в 59 городских поликлиниках открылись кабинеты для добровольной вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Об этом в пятницу сообщила главный врач городской поликлиники №118 Калининского района Елена Щербакова.

Несовершеннолетние могут привиться от COVID-19 вакциной "Спутник М". За детей с 12 лет документ заполняют родители или законные представители. Подростки старше 15 могут самостоятельно подписать заявление.

"Заполняется анкета, врач опрашивает, идет осмотр у врача. После вакцинации выдается справка о том, что ребенок привит первым компонентом, [там прописана] рекомендуемая дата постановки второго компонента - это 21 день ", - уточнила Щербакова.