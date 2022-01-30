В США в отеле найдены без сознания 16 человек

Шестнадцать человек, в том числе двухлетний ребенок, найдены без сознания в отеле в американском городе Мэрисвилль, штат Огайо, сообщаете телеканал Fox8.

По данным правоохранителей, людей без сознания нашли в зоне неподалеку от бассейна. Двухлетняя девочка находилась без сознания в воде. Отель полностью эвакуирован.

Среди симптомов у пострадавших - жжение в горле и головокружение. Уточняется, что как минимум девять человек в настоящее время госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам начальника местной полиции, все постояльцы были живы, когда их доставили в больницу, но в настоящее время об их состоянии ничего не известно.

Причина случившегося пока не установлена. Власти проводят расследование.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд, расположенном в десяти милях к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.