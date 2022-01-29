Школьница в Москве упала с высоты 22-го этажа и выжила

Школьница упала с высоты 22-го этажа в столице и выжила. Восьмиклассница пыталась перелезть через балкон.

Инцидент случился в субботу, 29 января. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Но ей не хватило сил, и подросток сорвалась с одного из последних этажей высотки.

Известно, что на прошлой неделе упавшая школьница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. После падения ее забрала психбригада, в настоящее время с ней работают психологи, сообщает Пятый канал.