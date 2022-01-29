В пятницу, 28 января, на Софийской улице произошла массовая дорожная авария, участниками которой стали как минимум три машины. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на «ВКонтакте» в группе «Автолюбители Колпино». Авария произошла, как сообщили очевидцы, около 22:00. По информации подписчиков группы, при столкновении пострадал ребенок.