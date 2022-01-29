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37 минут назад

Появилось видео с места массового ДТП в Петербурге

В пятницу, 28 января, на Софийской улице произошла массовая дорожная авария, участниками которой стали как минимум три машины. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на «ВКонтакте» в группе «Автолюбители Колпино». Авария произошла, как сообщили очевидцы, около 22:00. По информации подписчиков группы, при столкновении пострадал ребенок.

«Мясо на Софийской, время 22:38», – написали в группе.

Авария произошла на пути в сторону Колпино. На место прибыли сотрудники скорой помощи. В районе аварии образовался затор, поскольку машины раскидало по всему участку дороги, они заняли несколько полос. Одну из машин вынесло на обочину и развернуло.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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