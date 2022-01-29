В пятницу, 28 января, на Софийской улице произошла массовая дорожная авария, участниками которой стали как минимум три машины. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на «ВКонтакте» в группе «Автолюбители Колпино». Авария произошла, как сообщили очевидцы, около 22:00. По информации подписчиков группы, при столкновении пострадал ребенок.
«Мясо на Софийской, время 22:38», – написали в группе.
Авария произошла на пути в сторону Колпино. На место прибыли сотрудники скорой помощи. В районе аварии образовался затор, поскольку машины раскидало по всему участку дороги, они заняли несколько полос. Одну из машин вынесло на обочину и развернуло.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.