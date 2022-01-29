В Москве преступники избили менеджера и отобрали миллион рублей

В Москве произошло нападение на менеджера одной из организаций. Грабители избили мужчину и отобрали у него пакеты, в которых находились деньги компании, свыше миллиона рублей.

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Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве, нападение произошло возле второго Амбулаторного переулка. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он госпитализирован.

Грабители после нападения сбежали, их разыскивает полиция. Пока выйти на след злоумышленников не удалось.