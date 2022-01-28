Суд арестовал врача после смерти пациентов в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Евгения Попова – главного врача медицинского центра, где трое пациентов скончались после диагностического исследования. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры - 26 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Попов утвердил заявку на покупку контрафактного бария, зная, что он не может использоваться в медицинских целях и является опасным для жизни и здоровья пациентов.

После прохождения обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 трое пациентов погибли, еще трое попали в реанимацию. Врачи выявили у них отравление барием. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Росздравнадзор организовал проверку, временно остановив использование препарата, который применялся при обследовании.