В Тунисе предотвратили теракт в туристической зоне

Спецслужбы Туниса предотвратили террористический акт, который намеревалась совершить в одной из туристических зон вернувшаяся из Сирии гражданка страны. сообщает тунисское МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Антитеррористическое управление Национальной гвардии в связи с этим возбудило уголовное дело …и арестовало данное лицо (гражданку Туниса) в аэропорту Тунис-Карфаген 10 января», — приводит РИА Новости сообщение тунисского ведомства.

Согласно данным министерства, женщину подготовили террористы на территории Сирии.

По замыслу боевиков она должна была устроить взрыв в одном из туристических районов Туниса.